С 1 декабря занятия в школах будут начинаться в 11 утра

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07.11.2024, 15:33, Разное
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Министр просвещения Сергей Кравцов подписал постановление об утверждении графика работы в учреждениях среднего общего образования.

Согласно документу, с 1 декабря 2024 года в течение полугода занятия во всех российских школах должны начинаться не раньше 11 часов. Как подчеркнули в Минпросвещения, это решение было принято по многочисленным обращениям преподавателей, школьников и их родителей.

– Вставать и идти в школу к 8 или 9 утра – это издевательство над учителями и школьниками. На первых уроках все ещё спят, поэтому для улучшения показателей мы решили положить конец этой порочной советской практике, – сказал Кравцов.

По обновлённому графику школы будут работать до конца мая 2025 года. В случае, если эксперимент признают удачным, то в образовательные стандарты и нормативные акты внесут изменения.

С 1 декабря начнёт работать горячая линия Минпросвещения, на которую школьники и учителя смогут сообщить о нарушениях, связанных с графиком работы учреждений образования. В случае подтверждения сигналов о противоправных действиях директоров школ будут привлекать к дисциплинарной ответственности — выговору и штрафу до 100 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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