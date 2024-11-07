 

Minisforum выпустила бюджетный планшет V3 SE на AMD Ryzen 7

07.11.2024, 14:35, Разное
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Компания Minisforum расширила линейку планшетов на базе ОС Windows моделью V3 SE, оснащенной процессором AMD. Она стала более доступной альтернативой ранее выпущенному V3.

Вес уменьшился на 6 граммов, теперь он составляет 940 граммов. Устройство оснащено процессором AMD Ryzen 7 7735U с интегрированной графикой Radeon 680M. Более дорогая модель V3 оснащена чипом Ryzen 7 8840U с графикой Radeon 780M на архитектуре Zen 4. Объем оперативной памяти сократили с 32 ГБ до 16 ГБ. Minisforum V3 SE получил дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, в то время как старшая модель имеет дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой 165 Гц.

Планшет также имеет два порта USB 4, порт USB Type-C, аудиовыход 3,5 мм, слоты M.2 PCIe 2280 и для SD-карты, поддерживает Wi-Fi 6E, поставляется с предустановленной ОС Windows 11, оснащен аккумулятором емкостью 50 Втч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт и может подключаться к клавиатуре. Стоимость Minisforum V3 SE составляет 4499 юаней (около 61,3 тыс. рублей), в то время как обычная модель V3 оценивается в 6999 юаней (около 95,4 тыс. рублей).


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