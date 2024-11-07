Суд разрешил блогеру Чекалину общаться с братом
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Московский городской суд изменил меру пресечения в отношении обвиняемого в нелегальном выводе 250 млн рублей блогера Артема Чекалина. Ему разрешили общаться с родным братом.
Решение суда частично удовлетворило ходатайство адвоката блогера Константина Третьякова. Домашний арест Чекалина и его бывшей супруги Валерии Лерчек, остаются в силе до 26 ноября.
Чекалиным предъявлено обвинение по статье УК РФ “Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов”. Ущерб государству может превышать 500 млн рублей. Чекалины свою вину не признают.
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