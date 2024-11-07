 

Массированный воздушный удар по Киеву, есть пострадавшие

07.11.2024, 13:35, Новости дня
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В ночь на 7 ноября российская армия нанесла массированный воздушный удар по Киеву. Как пишет “Украина-24”, дроны “Шахед” наносили удары в несколько волн, атака продолжалась восемь часов. Около 30 БПЛА было сбито.

В шести районах украинской столицы зафиксированы значительные повреждения. Два человека пострадали. Начались многочисленные пожары, в том числе, в многоэтажном жилом доме и бизнес-центре, большинство возгораний локализованы.

Ударные беспилотники атаковали также Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Полтавскую области. В Одессе в результате воздушного удара пострадал 30-летний мужчина.


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