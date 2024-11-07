 

«Не считаю это победой» – Том Хэнкс объяснил, почему передумал переезжать в Канаду после победы Трампа

07.11.2024, 13:33, Разное
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Американский актёр Том Хэнкс, который обещал «купить билет в Канаду в один конец» в случае победы Дональда Трампа на выборах, на самом деле не будет переезжать.

Он объяснил журналистам, что его фразу следует толковать иначе.

– Я не считаю это победой прежде всего и поэтому я не собираюсь уезжать, – сказал он, отвечая на вопрос о том, купил ли уже билет. – Победа – это то, что мог бы отпраздновать каждый американец, но у нас десятки миллионов людей выступают против Трампа. Это не победа для Америки, это поражение. И Трампу не стоит праздновать, потому что Америка его не поддерживает, его поддерживают фанатики.

Хэнкс добавил, что считает неправильным припоминать ему те или иные высказывания и требовать от него действий.

– Это очень в духе правых экстремистов – они запоминают какие-то твои слова, а потом публикуют их и пытаются обвинять людей в непоследовательности. Они считают, что все должны делать то, о чём говорят. Конечно, это токсичное поведение, с которым надо бороться, – добавил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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