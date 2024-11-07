 

В ходе развития рака пищевода могут возникать признаки, сходные с проявлениями других заболеваний

07.11.2024, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе развития рака пищевода могут возникать признаки, сходные с проявлениями других заболеваний. Медики отмечают, что злокачественные опухоли часто вызывают нетипичные симптомы. По словам онколога Дениса Романова, рак пищевода также может проявляться неочевидными признаками. В первую очередь, по словам врача, должны насторожить трудности при проглатывании пищи.

“Основной симптом рака пищевода – это затрудненное проглатывание пищи, его практически всегда сопровождает этот признак. Однако у заболевания есть и менее заметные проявления”, – заявил онколог.

Романов перечислил нехарактерные симптомы рака пищевода, возникающие в случае роста опухоли не в просвет пищевода, а в стенку органа и окружающую жировую клетчатку. Эти признаки включают обильное слюноотделение, дискомфорт или боль в груди, икоту, кашель, изменение голоса, бледность кожи и сильную утомляемость.

По словам врача, появление заметных симптомов обычно указывает на давнее развитие опухоли и ее значительный размер. Для раннего выявления образования необходимы профилактические обследования, поскольку более эффективного способа своевременного обнаружения рака на излечимой стадии не существует. Романов рекомендует россиянам проводять осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью камеры каждые несколько лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Google введет двухлетний цикл обновлений для Android TV

07.11 / Мнение: Европейцы под Дубом, или вечная басня

07.11 / «Моя полная фамилия – Гольдштейн-Готторпский» – новый глава Коми рассказал о своём родстве с Петром III

07.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Победа Трампа и последствия

07.11 / Захарова высмеяла речь Харрис с телесуфлёра после проигрыша на выборах

07.11 / Стефания Маликова трогательно провела вечер с бабушкой

07.11 / Причина быстрого старения расскрыта

07.11 / Вирусы Коксаки привели к осложнениям у отдыхающих в Турции

07.11 / Менявшаяся непогода в России вызвала ухудшение здоровья у населения с сердечно-сосудистыми заболеваниями

07.11 / Дональд Трамп – пресс-портрет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика