В ходе развития рака пищевода могут возникать признаки, сходные с проявлениями других заболеваний

В ходе развития рака пищевода могут возникать признаки, сходные с проявлениями других заболеваний. Медики отмечают, что злокачественные опухоли часто вызывают нетипичные симптомы. По словам онколога Дениса Романова, рак пищевода также может проявляться неочевидными признаками. В первую очередь, по словам врача, должны насторожить трудности при проглатывании пищи.

“Основной симптом рака пищевода – это затрудненное проглатывание пищи, его практически всегда сопровождает этот признак. Однако у заболевания есть и менее заметные проявления”, – заявил онколог.

Романов перечислил нехарактерные симптомы рака пищевода, возникающие в случае роста опухоли не в просвет пищевода, а в стенку органа и окружающую жировую клетчатку. Эти признаки включают обильное слюноотделение, дискомфорт или боль в груди, икоту, кашель, изменение голоса, бледность кожи и сильную утомляемость.

По словам врача, появление заметных симптомов обычно указывает на давнее развитие опухоли и ее значительный размер. Для раннего выявления образования необходимы профилактические обследования, поскольку более эффективного способа своевременного обнаружения рака на излечимой стадии не существует. Романов рекомендует россиянам проводять осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью камеры каждые несколько лет.