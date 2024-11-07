Google введет двухлетний цикл обновлений для Android TV

Google принял решение перейти на двухлетний цикл выпуска обновлений для своей платформы Android TV. Эта инициатива направлена на повышение эффективности процесса обновления для производителей телевизоров, оптимизируя адаптацию устройств к операционной системе.

Ранее ежегодные обновления Android TV были неравномерными, и в 2024 году компания пропустила версию 13, выпустив вместо нее версию 14. Теперь, учитывая пропуск версии 15, предполагается, что Google узаконит двухлетний цикл обновлений.

Производители телевизоров получат больше времени для обеспечения совместимости своих устройств с новой версией Android TV, что потенциально улучшит качество обновлений для пользователей. Тем не менее, частота выпуска новых версий операционной системы не гарантирует более активного обновления прошивок производителями.

Если переход на двухлетний цикл состоится, следующая версия Android TV для телевизоров ожидается не ранее 2026 года.