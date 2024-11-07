Мнение: Европейцы под Дубом, или вечная басня

Жители Барселоны победили — заставили Гугл убрать с карты маршрут автобуса № 116, которым пользовались туристы, желающие доехать до знаменитого парка Гуэль. Из-за туристов автобусы ходили переполненными, и давка была такой, что создавала опасность для пассажиров со слабым здоровьем. Маршрут удалили из Гугла и из карт Эппл, туристов в автобусах стало значительно меньше, и местные жители с облегчением выдохнули (ссылка).

Сделали глупость, конечно же. Испания — бедная страна с больной экономикой и зашкаливающим уровнем безработицы. Испании нужны туристы, так как без них она станет ещё беднее, после чего страдать будут те самые местные жители, которые сейчас туристов искренне ненавидят. Но, как свинья в басне Крылова, барселонцы не понимают, откуда появляются их рабочие места, поэтому наивно мечтают о том, чтобы туристы куда-нибудь исчезли.

Местным жителям надо было требовать другое — выпустить на маршрут дополнительные борта. Проезд-то в Барселоне платный! Осаждаемый страждущими пассажирами маршрут — это просто машина для печати денег, мечта предпринимателя, по 10 тысяч евро с каждого автобуса ежемесячно.

Проблема Испании в том, что она глубоко поражена социализмом, из-за чего местные власти плохо различают, где чей карман. Судя по всему, они или не справлялись с обилечиванием пассажиров, или разворовывали собранную кондукторами кассу, или вместо закупки автобусов направляли деньги на постороннюю ерунду.

Аналогичная проблема в Испании со сквоттерами — захватчиками чужих квартир. Казалось бы, никакой проблемы вообще не должно было возникнуть: вот собственник квартиры, вот занявшие квартиру наглые сквоттеры. Вызываем полицию, сквоттеров за шкирку в участок, потом суд и штраф или уголовный срок. Но нет: власти Испании считают, будто права собственности — это менее важно, чем право захватчиков жить в чужой квартире… Повторюсь, беда тут та же, что и с автобусным маршрутом — власти Испании плохо различают, кому что принадлежит.

Из-за этого с туристов не получается снять деньги на закупку дополнительных автобусов, а сквоттеров не получается привлечь к ответственности за захват чужой недвижимости. Вот против чего испанцам — будь они немного рациональнее — стоило бы по-настоящему протестовать.

А теперь новость из другой европейской страны, Германии. Рабочие с заводов Мерседеса, БМВ, Порше и других автомобильных компаний провели общенациональную забастовку (ссылка). Требуют — вы будете смеяться — повышения заработной платы.

Немецкие автозаводы в глубокой беде. Энергия дорогая, компоненты дорогие, рынки сбыта отваливаются. Зелёные душат, уперевшись коленом в спину, а китайцы издевательски хохочут, выкатывая аналогичные по уровню, но значительно более дешёвые модели. Знаменитая немецкая бюрократия и высокие европейские налоги также осложняют работу, делая извлечение дохода очень нетривиальной задачей. Собственно, заводы уже начали закрываться — впервые со времён понятно какого немецкого вождя.

И вот в этой ситуации профсоюзы выводят рабочих на общенациональную забастовку, чтобы всадить немецким автоконцернам в спину дополнительный нож. Нечто подобное, только в меньшем масштабе, профсоюзы делали под Петербургом, организуя забастовки на заводе Форд. Как итог, завод Форд закрылся, после чего бурлящий пролетариат был вынужден перейти на менее комфортные и хуже оплачиваемые рабочие места.

Всё по Крылову. У немцев есть дуб, с которого падают жёлуди — знаменитый немецкий автопром. Сейчас дубу плохо: болеет, не факт, что вообще поправится. Но вместо того, чтобы помочь родному дубу, другой герой басни начинает грызть его корни, требуя увеличить зарплату…

Впрочем, с другой стороны, в современном мире экономика Евросоюза неконкурентоспособна. Она находится в худших условиях, чем, например, русская и китайская экономики — следовательно, чтобы немецкие заводы могли сводить концы с концами, зарплаты немцев должны упасть в несколько раз. Если бы немцы были рациональны, им следовало бы требовать не повышения зарплат, а совершенно другого — снижения налогов для автозаводов, запрета радужных и зелёных бесов, восстановления Северных потоков, в конце концов.

Увы, рациональностью в современной Германии даже не пахнет. Надеюсь, Германия не ухнет снова в жуткий кризис, как сто лет назад, а если всё же ухнет, то, надеюсь, из этого кризиса не родится очередной любитель повоевать на восток.