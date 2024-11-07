 

Вирусы Коксаки привели к осложнениям у отдыхающих в Турции

07.11.2024, 9:35, Разное
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Вирусы Коксаки спровоцировали серьезные последствия у людей, отдыхавших в Турции, предупредил иммунолог Николай Крючков. Он подчеркнул опасность этих вирусов для определенных групп населения, в том числе детей до трех лет, пожилых и беременных.

В большинстве случаев болезнь протекает благоприятно, однако у детей раннего возраста, пожилых лиц и людей с хроническими заболеваниями могут возникнуть тяжелые поражения, включая головной мозг и сердце. Беременным женщинам инфекция грозит мертворождением на ранних сроках или другими осложнениями на поздних.

Хотя легкое течение наблюдается в 85-90% случаев, у оставшихся 10-15% людей отмечаются клинические проявления. Серьезные последствия развиваются у крайне малой части больных.

Роспотребнадзор открыл горячую линию для россиян, вернувшихся из Турции или контактировавших с такими людьми.


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