Дональд Трамп – пресс-портрет

Завершилась очередная президентская кампания в США и у Белого дома скоро будет старый-новый хозяин – Дональд Трамп. Американский лидер имеет крайне неоднозначную репутацию и только ИА «Панорама», будучи самым правдивым СМИ современности, публикует исключительно взвешенную оценку этого человека.

Дональд Трамп и Россия

Будучи лидером самой богатой страны, Трамп никогда не забывал о своих русских корнях и планировал после окончания президентского срока вернуться на Родину предков, чтобы стать ведущим «России-1» и его внучки могли каждый год отдыхать в Артеке. Избранный президент США хвалил Сталина, пел песню «Офицеры», его компания строила отель в Ростовской области, а у самого Трампа был счёт в Сбербанке, который он отказался закрывать в 2022 году.

После поражения на выборах 2020 года, когда от Трампа отвернулись все его так называемые друзья, только русские люди продолжали его поддерживать – барнаульцы вышли на митинги, Элла Панфилова согласилась оперативно решить вопрос в его пользу в российском суде, а Геннадий Зюганов публично похвалил Трампа за борьбу с «неграми и леваками». Не отставал от россиян и братский народ Белоруссии, где проходили массовые митинги трудящихся.

В 2023 году Дональд Трамп был назначен вторым секретарём посольства России в США, чуть не стал другом по переписке Игоря Стрелкова-Гиркина и требовал от беглых оппозиционных журналистов соблюдать нормы русского языка, говоря «на Украине».

После покушения на Трампа барнаульцы первыми протянули ему руку помощи – порядка 200 местных жителей изъявили желание стать телохранителями будущего президента.

Дональд-бизнесмен

Трамп был, есть и будет предпринимателем, или, выражаясь понятным советским людям языком, спекулянтом. Даже достигнув политического Олимпа, он продолжает монетизировать всё что делает – получает солидные суммы за выступление в ООН, директивно повышает стоимость нефти до $150 за баррель, а в конце своего первого срока он случайно приобрёл Белый дом всего за один доллар. Торгуя картофелем-фри, Трамп исцелял американцев от ожирения.

Трамп против мигрантов

Основа программы президента – борьба с нелегальной миграцией, которую Трамп считает одной из главных бед США. Поэтому, став хозяином Белого дома, он начал действовать – награждал полицейских за массовую ликвидацию мигрантов, а самих нелегалов в 2024 году предложил отправить на Украину.

Почитание Трампа

Во многих европейских странах существует культ американских лидеров, и Дональд Трамп не исключение. Во время первого президентского срока он был возмущён своим памятником в Варшаве, призвав поляков равняться на скульпторов из Риги, костюм Трампа лидировал по популярности среди нарядов на Хэллоуин. Однако XX съезд Республиканской партии США развенчал культ личности Дональда Трампа, после чего он вступил в масонскую ложу. Чтил Трамп и память своих оппонентов, начав загодя строить мавзолей для Байдена, чтобы его соперник покоился с миром.

Реформы Трампа

Став президентом, Дональд начал выступать со смелыми идеями – предложил сократить количество штатов с 50 до 32, списать госдолг США или даже продать его российским коллекторам. Глава государства запрещал употребление свежевыжатых соков и создавал новые штаты на Луне.

Трамп-писатель

Но не только в политике и бизнесе силён избранный президент США – его творчество привлекло десятки миллионов поклонников по всему миру. В Америке был издан сборник твиттов Трампа.

Внешняя политика Трампа

Сейчас эксперты гадают, что ждёт Америку и весь мир во время второго срока Трампа. Вселенский опыт говорит, что в подобных ситуациях нужно смотреть, что он делал во время первого правления. Тогда признал президент признал Фолкленды частью Аргентины, грозился ввести санкции против ООН за нарушение законов США, критиковал ЦРУ за неспособность взять Россию под контроль, закрыл для китайцев въезд в США и презентовал премьер-министру Японии точную копию «Малыша».

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