Мнение «аналитика»: О подарках Трампа Путину… И это лишь только начало?

Не, ну самый главный подарок «агент Козырев» сделал своему российскому патрону Владимиру Путину просто избравшись на второй срок. Оно того стоило. Вот просто ради того, чтобы посмотреть, как забегают, засуетятся все эти европейские политиканы, переобуваясь влёт. Ещё позавчера они малевали самыми чёрными красками будущего хозяина Белого дома, а теперь спешат верноподданнейше приложиться к высочайшей деснице.

Особенно любо… смотреть, как залебезил украинский президент Владимир Зеленский. Как сладостно и страстно облизывает он сапог нового господина, сочетая приторную лесть с бредовыми заявлениями про «бакалейщика и кардинала». И даже не видит при этом, как путает рамсы и теряет берега (кто захочет подробнее, черкните в комментариях: распедалю).

Но это так, попкорн.

Судя по тому, что прорывалось сквозь предвыборную суету, избранный 47-м президентом Дональд #Трамп чётко понимает, что «украинский #кризис», какие бы объективные предпосылки к нему не сложились, в нынешней своей «горячей» ипостаси стал во многом творением рук уходящей администрации Джо Байдена (и его лично). Что отказавшись от «широкой» договорённости по взаимной безопасности #США-РФ-НАТО, причём в унизительной для Кремля манере, и начав вооружать Украину в условиях уже откровенного саботажа Киевом Минских соглашений, Вашингтон практически не оставил Москве пространства для манёвра.

Как минимум, сам избранный 47-й президент не раз говорил о «войне, которой не должно было случиться». И также он заявлял, что Украине следовало ещё за несколько месяцев до начала конфликта с РФ пойти на уступки, поскольку «худшая сделка» была бы лучше того, что произошло потом. «Они бы немного уступили, но все бы остались живы, и каждое здание осталось бы целым, и каждая башня простояла бы еще 2000 лет», — сокрушался Дональд #Трамп в сентябре.

То есть, в целом ход его мыслей понятен. Другой вопрос, насколько и как они могут воплотиться в тот самый обещанный «мирный план» в условиях, когда это уже не предвыборное бла-бла-бла, а часть Realpolitik, где существуют не только хотелки, но также «искусство возможного».

И вот в этих пределах… что ещё Дональд #Трамп сможет «подарить» Владимиру Путину, а что — Владимиру Зеленскому?

Кого «не обидит»?

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