Мнение «аналитика»: О начале большого распада… Первый пошёл «на выход с вещами»?

Недаром старые элиты «золотого миллиарда» так опасались возвращения Дональда Трампа в Белый дом. С ним пришла эпоха перемен и её вечная спутница — нестабильность. Прежние коалиции начинают трещать по швам, «договорняки» обнуляться, партнёры разбегаться.

Вот и первый пошёл «на выход с вещами», а ведь Донни ещё даже и не начинал…

Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, самого известного представителя в правительстве от Свободной демократической партии (СВДП) и лидера одного из трёх участников правящей «светофорной» коалиции. И заявил при этом, что экс-глава Минфина «слишком часто злоупотреблял моим доверием… в этих обстоятельствах серьёзная работа правительства продолжаться не может». Всё это означает распад нынешнего союза СДПГ, СвДП и «зелёных».

Противоречия между партнёрами назревали давно. Последней каплей стали проблемы с согласованием бюджета ФРГ на 2025 год. Немецкая экономика, по сути, в кризисе, её гордость — автопром сокращает рабочие места, и теперь правящие элиты озабочены поиском крайнего. В общем, уже в январе канцлер поставит перед Бундестагом вопрос о доверии правительству. Это может привести к падению кабинета министров и досрочным выборам.

Такого непопулярного правительства, как сейчас, в Германии еще никогда не было. Только 3% немцев, опрошенных социологическим институтом Allensbach, считают «светофорную» коалицию хорошим вариантом для страны. Ясно, что в случае досрочных выборов ее сметут и сменят. Пока ещё рано задаваться вопросом, на кого.

Но в любом случае Германия на некоторое время переключается на собственные проблемы. Похоже, #Украина лишается ещё одного большого спонсора. И, похоже, это не единственная смена правящих элит на повестке дня в Европе, причём в числе возможных сменщиков — сплошь «агенты Путина».

Запасаемся попкорном?

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