Вице-канцлер Германии заявил о развале правящей коалиции

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил в Берлине журналистам, что правящая коалиция, в которую входили СДПГ, “зеленые”, СвДП, развалилась.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем СвДП. Шольц заявил, что вынесет 15 января на голосование в Бундестаге вопрос о доверии его правительству, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы.