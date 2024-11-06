 

Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Киева. Самая знаменитая перегруппировка ВОВ

06.11.2024, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Военный историк Алексей Исаев об операции по освобождению Киева и военной хитрости командования РККА с переброской целой танковой армии с плацдарма на плацдарм.

Освобождение Киева. Самая знаменитая перегруппировка ВОВ

Аннотация:

Район к северу от Киева поначалу недооценивался советским командованием как операционное направление в Битве за Днепр в сентябре 1943 г. Здесь нужно было преодолевать не только Днепр, но и Десну, а на правом берегу не пути наступления дальше на запад лежали реки Ирпень, Тетерев. Лесистая местность не благоприятствовала использованию здесь механизированных соединений, которыми была сильна Красная армия. Напротив, командование группы армий "Юг" собрало в этом районе немалые силы пехоты в подчинении 4-й танковой армии. В начале октября на занятый 38-й армией Лютежский плацдарм выдвигается 5-й гв. танковый корпус А.Кравченко. Его действия сразу резко оживляют схватку к северу от Киева. Звездный час Лютежского плацдарма наступил в конце октября 1943 г., когда даже сама природа помогала планам советской Ставки.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Пенсионеры Осло удивили россиянку стилем жизни и активностью

06.11 / Acer представил на российском рынке новейший игровой монитор Predator X49X

06.11 / В 2025 году Nvidia представила свои CPU для ПК на архитектуре Arm

06.11 / Мнение: Письмо: “Слабая черта – это внешность”

06.11 / Мнение: Непобитое в СССР достижение Российской империи и надёжный русский автопром

06.11 / Обвал стены на головы младенцев чудом обошелся без жертв

06.11 / Полиция предотвратила обвинение школьника в минировании ТЦ из-за ссоры в “Minecraft”

06.11 / Apple обратилась к Foxconn за производством серверов для своего ИИ-сервиса

06.11 / Мнение: Русский Фейсбук в трауре

06.11 / Прокуратура Москвы напомнила о запрете несовершеннолетним играть в снежки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика