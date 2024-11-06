Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Киева. Самая знаменитая перегруппировка ВОВ

Военный историк Алексей Исаев об операции по освобождению Киева и военной хитрости командования РККА с переброской целой танковой армии с плацдарма на плацдарм.

Освобождение Киева. Самая знаменитая перегруппировка ВОВ

Аннотация:

Район к северу от Киева поначалу недооценивался советским командованием как операционное направление в Битве за Днепр в сентябре 1943 г. Здесь нужно было преодолевать не только Днепр, но и Десну, а на правом берегу не пути наступления дальше на запад лежали реки Ирпень, Тетерев. Лесистая местность не благоприятствовала использованию здесь механизированных соединений, которыми была сильна Красная армия. Напротив, командование группы армий "Юг" собрало в этом районе немалые силы пехоты в подчинении 4-й танковой армии. В начале октября на занятый 38-й армией Лютежский плацдарм выдвигается 5-й гв. танковый корпус А.Кравченко. Его действия сразу резко оживляют схватку к северу от Киева. Звездный час Лютежского плацдарма наступил в конце октября 1943 г., когда даже сама природа помогала планам советской Ставки.

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