Пенсионеры Осло удивили россиянку стилем жизни и активностью

Российская путешественница, побывав в Осло, была поражена образом жизни норвежских пенсионеров и решила поделиться своими наблюдениями с читателями своего блога “Лайк Трэвел Путешествия”. Она отметила, что пожилые люди в столице Норвегии следят за модой, одеваются стильно и элегантно, не скрывая седину, чем опровергли ее ранее сложившееся мнение о том, что седые волосы нуждаются в срочной окраске.

Помимо безупречного стиля, пенсионеры Осло ведут активный образ жизни: бегают, занимаются скандинавской ходьбой и плаванием, катаются на лыжах. Их можно увидеть за рулем велосипедов, заменяющих автомобили для многих из них.

Путешественницу также впечатлила тяга норвежских пенсионеров к путешествиям. Вместо того, чтобы проводить время дома, они изучают новые уголки своей страны, познавая ее красоту.

История о жизни пожилых людей в Осло вдохновила автора блога на поддержание хорошей физической формы и накопление средств для достойной пенсии, чтобы и ей в преклонном возрасте была доступна активная и увлекательная жизнь, полная путешествий и новых впечатлений.