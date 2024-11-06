 

В 2025 году Nvidia представила свои CPU для ПК на архитектуре Arm

06.11.2024, 22:00, Разное
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Компания Nvidia осуществила свой план и в сентябре 2025 года выпустила платформу для ПК на базе Arm. Она стала воплощением амбиций Nvidia расширить свое присутствие на рынке клиентских устройств. Платформа, сочетающая собственные разработки CPU и GPU от Nvidia, заняла нишу высокопроизводительных систем.

Являясь лидером в области серверных решений искусственного интеллекта и дискретных графических карт для ПК, Nvidia обладала достаточным опытом и технологической базой для создания конкурентоспособных CPU. Компания объединила свой опыт в производстве процессоров Grace и Tegra прикладного назначения, чтобы предложить высокопроизводительное решение, оптимизированное для игр.

Для обеспечения совместимости современных игр с процессором Arm Nvidia выделила значительные ресурсы. В результате платформа Arm от Nvidia смогла конкурировать с высокопроизводительными ПК, использующими GPU от AMD и CPU от Intel, благодаря комплексному стеку решений, включающих процессор и графический чип.


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