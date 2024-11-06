Глава UNRWA – “Без нас дети Газы лишатся образования и скатятся к экстремизму”

Глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) Филиппе Лазарини опубликовал официальное обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором он заявляет, что принятый Кнессетом закон о запрете деятельности агентства на территории Израиля представляет собой неминуемую угрозу для агентства.

“С самого начала войны израильские официальные лица прямо называли одной из военных целей ликвидацию UNRWA, – указывает Лазарини. – И закон, принятый Кнессетом, служит этой цели. Но их намерения выходят за рамки нанесения ущерба UNRWA и ООН: они стремятся положить конец праву палестинцев на самоопределение и стремлению к справедливому политическому решению”.

Далее Филиппе Лазарини перечисляет множество бедствий, постигших сектор Газы (не упоминая о причине войны, о “черной субботе” и устроенной ХАМАСом резне, а израильских заложников перечисляет в перечне этих бедствий, не упоминая, что речь идет о похищенных ХАМАСом): “За этот год Газа стала антиутопическим кошмаром, сообщается о более чем 43 тысячах погибших, большинство из которых женщины и дети, почти все население перемещено, захваченные из Израиля заложники находятся в длительнром ужасающем плену, мужчины и мальчики арестовываются и содержатся в неизвестных местах”.

Далее он утверждает, что UNRWA это уникальный механизм, которому ООН поручила оказывать помощь палестинским беженцам, и хотя основные услуги UNRWA касаются исключительнро общественных услуг, сотрудники агентства, по утверждениям Лазарини, быстро включились в решение гуманитарных проблем: учителя стали руководителями убежищ, клиники превратились в отделения неотложной помощи. Повторим, он никак не упоминает факт тесного контроля ХАМАСа всей деятельности агентства UNRWA в секторе Газы, предоставления террористам ресурсов, помещений и помощи, и не упоминает о том, что многие сотрудники UNRWA являются террористами ХАМАСа.

“Только UNRWA может предоставить качественное образование более чем 650 тысячам мальчиков и девочек в Газе, и в отсутствие UNRWA целое поколение будет лишено права на образование, эти дети скатятся в маргинализацию и экстремизм, – считает Филиппе Лазарини. – UNRWA является вторым по величине работодателем после палестинской администрации. Ликвидация UNRWA не прекратит проблему палестинских беженцев, она лишь навредит жизни и будущему палестинских беженцев”.

Далее он пишет, что в ходе войны были убиты, по меньшей мере, 230 сотрудников UNRWA, более двух третей помещений UNRWA были повреждены и разрушены. “Палестирнские вооруженные группы, включая ХАМАС, и израильская армия предположительно использовали наши помещения в военных целях”, – пишет Лазарини.

“UNRWA чрезвычайно серьезно относится к обвинениям в нарушении нейтралитета, и мы придерживаемся подхода нулевой терпимости к любым доказанным нарушениям, – считает глава агентства. – Однако сегодня необоснованные обвинения используются для оправдания действий против UNRWA”. Он утверждает, что агентство UNRWA в течение 15 лет ежегодно передавало Израилю имена своих сотрудников, а сейчас передает их ежеквартально, и подчеркивает, что Израиль “не предоставил доказательства” сотрудничества работников UNRWA с террористами.

“Миллионы палестинских беженцев опасаются, что общественные услуги, от которых зависит их жизнь, скоро исчезнут, – заключает Лазарини. – Они боятся, что их дети будут лишены образования, их болезни останутся без лечения, что прекратится социальная поддержка. 17 тысяч сотрудников UNRWA на палестинских территориях опасаются потерять работу. Без вмешательства государств-членов ООН UNRWA рухнет, ввергнув жизнь миллионов палестинцев в хаос”.

В заключение своего письма он требует остановить направленное против UNRWA законотворчество и просит продолжать финансировать деятельность UNRWA и не лишать агентства средств, исходя из предположения, что UNRWA не способна функционировать.