Обвал стены на головы младенцев чудом обошелся без жертв

В минувший понедельник в Нижнем Новгороде обрушилась часть стены жилого дома на улице Коломенской. Трагедия едва не произошла, ведь рухнувшая конструкция упала на детские кроватки. В момент происшествия дети находились в другой комнате.

Жильцы аварийного дома своевременно эвакуированы, некоторым предоставлено маневренное жилье. Возможно, власти возместят им расходы на аренду жилья.

Как заявил глава семьи, с которой произошла беда, на ветхость строения жители жалуются уже многие годы. Трещины на стенах расширяются из года в год, а здание трещит по периметру. Попытки признать дом аварийным и добиться капремонта были безуспешными. Ремонт фундамента намечен лишь на 2037 год из-за нехватки средств.