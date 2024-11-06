 

Обвал стены на головы младенцев чудом обошелся без жертв

06.11.2024, 20:20, Разное
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В минувший понедельник в Нижнем Новгороде обрушилась часть стены жилого дома на улице Коломенской. Трагедия едва не произошла, ведь рухнувшая конструкция упала на детские кроватки. В момент происшествия дети находились в другой комнате.

Жильцы аварийного дома своевременно эвакуированы, некоторым предоставлено маневренное жилье. Возможно, власти возместят им расходы на аренду жилья.

Как заявил глава семьи, с которой произошла беда, на ветхость строения жители жалуются уже многие годы. Трещины на стенах расширяются из года в год, а здание трещит по периметру. Попытки признать дом аварийным и добиться капремонта были безуспешными. Ремонт фундамента намечен лишь на 2037 год из-за нехватки средств.


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