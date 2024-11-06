 

Полиция предотвратила обвинение школьника в минировании ТЦ из-за ссоры в “Minecraft”

06.11.2024, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В городе Владикавказ произошёл инцидент, в котором 12-летнего школьника едва не выставили террористом. Жертвой мести стал юноша по имени Азамат Б., который поссорился с другим игроком в интернете. Противник в онлайн-игре Minecraft по имени Богдан, не стесняясь, угрожал подставить своего оппонента, заминировав здания от его имени.

В результате 3 ноября полиция получила несколько тревожных звонков с предупреждением о минировании торгового центра «Алания-молл» и других строениях по городу. Силовики оперативно отреагировали на вызовы, но при проверке никаких взрывных устройств обнаружено не было. Расследование привело к разоблачению истины: Азамат Б. оказался жертвой мести со стороны другого пользователя.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Мнение: Непобитое в СССР достижение Российской империи и надёжный русский автопром

06.11 / Обвал стены на головы младенцев чудом обошелся без жертв

06.11 / Apple обратилась к Foxconn за производством серверов для своего ИИ-сервиса

06.11 / Мнение: Русский Фейсбук в трауре

06.11 / Прокуратура Москвы напомнила о запрете несовершеннолетним играть в снежки

06.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевка. Осень 2024

06.11 / «Росатом» внедрил на своем ядерном объекте первую деталь, изготовленную на 3D-принтере

06.11 / OnePlus Ace 5 Pro стал самым доступным смартфоном со Snapdragon 8 Elite

06.11 / Анастасия Решетова приобрела новую резиденцию в Дубае

06.11 / Мнение: Письмо: “Как редуцировать последствия, чтобы прийти в лучшее энергетическое состояние?”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика