Полиция предотвратила обвинение школьника в минировании ТЦ из-за ссоры в “Minecraft”

В городе Владикавказ произошёл инцидент, в котором 12-летнего школьника едва не выставили террористом. Жертвой мести стал юноша по имени Азамат Б., который поссорился с другим игроком в интернете. Противник в онлайн-игре Minecraft по имени Богдан, не стесняясь, угрожал подставить своего оппонента, заминировав здания от его имени.

В результате 3 ноября полиция получила несколько тревожных звонков с предупреждением о минировании торгового центра «Алания-молл» и других строениях по городу. Силовики оперативно отреагировали на вызовы, но при проверке никаких взрывных устройств обнаружено не было. Расследование привело к разоблачению истины: Азамат Б. оказался жертвой мести со стороны другого пользователя.