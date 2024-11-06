Apple обратилась к Foxconn за производством серверов для своего ИИ-сервиса

В переговорах о массовом производстве серверов для нового ИИ-сервиса Apple Intelligence от Apple участвует Foxconn. Компания планирует расширить возможности и присутствие службы по мере роста, что потребует значительных серверных мощностей. Однако соглашение еще не закреплено, поскольку и другие компании ИИ, такие как Lenovo Group и Universal Scientific Industrial, также заинтересованы в услугах Foxconn по сборке ИИ-серверов.

Точное количество серверов, необходимых Apple, пока неизвестно, но они предназначены для внутреннего использования, поэтому объемы заказов могут быть относительно небольшими. Apple также ведет переговоры с другими производителями, чтобы обеспечить достаточное серверное пространство для корректного запуска iOS 18.2 и плавного дебюта Apple Intelligence. Выпуск iOS 18.2 запланирован на декабрь 2024 года.