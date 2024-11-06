 

Мнение: Русский Фейсбук в трауре

06.11.2024, 20:05, Разное
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(одуревшая Америка удивила)

Российских фейсбучан подстерегает в этой жизни облом за обломом. Сначала пришлось расстаться с иллюзией, будто у аудитории российского ФБ имеется хоть какое-то влияние на умы в России, теперь вот выяснилось, что и в ситуации на любимом Западе они не смыслят ни уха ни рыла. Не секрет, что все попытки проводить какие-то рейтинговые опросы в ФБ неуклонно показывали тотальное преобладание голосов за Харрис и почти полную уверенность, что “очаровательная умница Камала” должна будет обязательно победить этого ужасного охальника и преступника (!) Трампа, которого русФБ продолжал старательно ненавидеть прямо с 2016 года, так, словно вся “прогресивная аудитория” Фейсбука коллективно вступила в ряды Демократической партии США.

И вот – опять неудача. Все надежды и мечты прогрессивной общественности пошли прахом, и любимая Америка, похоже, повернется к своим верным прогрессистам не самой приятной стороной. Я все пролистываю раз за разом свою “ленту друзей”, надеясь первым прочесть очередной горестный вопль отечественной интеллигенции с соответствующим изменением адресата:

– АМЕРИКА, ТЫ ОДУРЕЛА!

Население постоянно разочаровывает наших прогрессоров – что в России, что в Америке. Вообще, если такое происходит столь постоянно, не пора ли уже поставить вопрос ребром, а именно – что “страшно далеки они от народа”, и пора бы уж предпринять какие-то шаги к сближению с почвой. Когда же им надоест наступать на грабли, и жить, по слову Мандельштама, “под собою не чуя страны”? Очень у нас, выходит, эгоцентричная публика, только саму себя слушает, только на собственные фантазмы ориентирована. Ничего не забыли – и ничему не научились с 1993 года. Жалко их.

Источник: Размышления вольного социолога


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