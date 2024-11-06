Мнение: Письмо: “Как редуцировать последствия, чтобы прийти в лучшее энергетическое состояние?”

У этого автора своеобразный запрос, который последнее время часто стал появляться в письмах.

Как улучшить состояние поля после провальной любовной истории?

Многие думают, что любовные “раны” остаются исключительно в памяти. И если память как-нибудь “стереть”, то и боли от раны не будет. На самом деле это – ломка рефлексии. Причем даже в том случае, когда мистификатор Хаббард предлагал машинку для стирания из памяти вредоносных программ.

Еще больше популярно мнение, что любовные травмы “ломают самооценку”, и человеку потом не везет из-за того, что он “не верит в себя”, вспоминает негативный опыт и становится слабым. От этого недуга предлагалось лечиться “подъемом самооценки”. На самом деле это – выращивание короны.

От ломки рефлексии и выращивания короны происходят все самые плохие события в жизни. Хотя ситуативно может мерещиться “облегчение”.

Лучше совсем ничего не делать, чем вот так себе “помогать”.

Разрушения после болезненного опыта происходят не в памяти и не в самооценке. Они происходят в поле, то есть в пространстве, которое включает фигуру человека и его ресурсы. Человек теряет устойчивость, перестает видеть границы, нарушается его энергетический баланс, уходят силы. Это не “в голове” происходит, поэтому самовнушениями помочь никак нельзя.

Попробуйте внушить себе, что вы спокойны и сильны, когда вы истощены, ослаблены, расшатаны. Вам сначала придется восстановить равновесие, отключившись от истощающих вас задач, перестать беситься и сливать энергию, заняться чем-то полезным и тогда ваше энергетическое равновесие постепенно восстановится. А просто так, внушая себе, что вы сильны, можно добиться противоположного эффекта: беситься из-за нерешаемой задачи вы начнете только сильней.

Вот это “восстановить равновесие”, “отключиться от лишнего”, “собраться”, “направить внимание” – это и есть энергетическая работа.

Для такой работы важно понимать, что держит, поглощает и использует ваше внимание, потребляет и тянет вашу энергию, что расшатывает вас, что ослабляет.

markewich

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

После развода (гостевой брак, дефолт, самоизоляция спровоцировала окончательное расставание) быстро попал в аддикцию к предположительно золушке. Знакомы лет 7, просто раньше мало общались.

Золушка очень сильна, две небольшие переписки, и аддикция на физиологическом уровне — нарушения сна, всегда поднята диафрагма и т д.

(Героиня, вероятно, золушка, однако прицельного интереса у нее к автору не было, поэтому неверно говорить про ее силу, лучше фокусироваться на своей слабости. Дочитав письмо, скажите, какова самая большая слабость автора)

Мы были в одной творческой тусовке, там у неё хоровод, все свободные мужики успели буквально порыдать (я видел).

На один мой заход прямо ответила — тебе не кажется, что это какие-то психологические игры? Я не стал мямлить и внятно объяснил, что её образ меня преследует. Она слегка растерялась, и ответила в том смысле, что не готова.

Включая этот, всего трижды слился ей с интервалом в месяцы. Выглядело как признания в любви, очень многословные, но я никогда никуда не звал и ничего не просил, не предлагал. Она реагировала очень вежливо, думаю, и я был относительно аккуратен. В промежутках не дергал её. Во второй раз написала — я думала, уже всё. Намекала, что вообще не по мужчинам.

Не знаю, становилось мне лучше или хуже от признаний, это было нездоровое время. Ещё попал в больничку с ковидом, потом три месяца приходил в себя.

(Такие признания были сливами. Поэтому даже если было ощущение “облегчения”, лучше от сливов никогда не становится. Любое признание в любви человеку, с которым у вас нет ни близости, ни даже личного общения – слив. Даже учитывая гендерную фору, можно признаваться в интересе, в желании общаться, но все это должно быть адекватно формату общения, не должно получаться, что вы признаетесь в любви к женщине, которая не сделала к вам никаких шагов, не дала вам никакого КП для таких признаний. И тем более нельзя повторять это много раз, надеясь, что со временем что-то поменялось. Должны быть изменения в отношениях, то есть сокращение дистанции, взаимный интерес, активное общение, чтобы признание в любви было уместно. Понятно, почему и чем чревато нарушение этого правила?)

До сих пор думаю, что мог бы вырулить из ситуации лучше, чем вырулил, если бы не дальнейший разлад в тусовке.

Там в основном либералы. Я патриот. Об этом знали немногие, т к я избегаю разговаривать о политике. Хотя и не скрываюсь. Когда началась операция, мне ряд товарищей написали — какой ужас, надо что-то делать, скажи нет всему происходящему.

Я написал пост — всё происходящее поддерживаю, не пишите мне с агитацией.

Посты пишу часто, мне нравится, иногда это полезно студентам, и я социальный человек, часто выступаю на лит. вечерах, есть рок-группа.

Понятно, что с агитацией некоторые всё же написали.

Среди прочего, старый друг из той тусовки (С.) написал, что его жена (А.) плачет из-за меня, и чтобы я срочно прекратил высказывать свою ужасную позицию. Я без эмоций донёс, что здесь моя территория, не нравится отпишись. Он не успокоился. Спросил его — что конкретно его жену расстраивает? Он ответил — не знаю, не читал твои тексты, но она плачет.

Спустя несколько дней в общем чате случилась ругань на тему не операции: эта тема была под запретом. А на тему феминизма. А. удалилась из чата со словами “нет, это невозможно”.

Не знаю, как убедительно донести. Я не против феминизма. И ничего такого не писал. Товарищ П. да, писал. Но А. довольно эмоциональная девушка, и мне было неясно, на кого и за что она обиделась – ушла с претензией, но не пояснила, что ей не нравится. У меня впечатление сложилось такое, что обиделась на меня, учитывая недавние дистанционные слезы. И не у одного меня: у лидера тусовки (мы все учились у него) тоже. Он попытался меня отчитать, якобы я некрасиво выражаюсь. Он предположил, что в этом дело. Мне это крепко не понравилось: я стоял у истоков сообщества, был одним из центровых участников, делал большой вклад в развитие. Он не имел права отчитывать меня неизвестно за что перед всеми. Когда мои ученики косячат, я объясняю им, но приватно, в личке. Золушка, кстати, тоже гневно удалилась, она там главная феминистка, но ей можно. Спустя месяцы А. всё же сообщила мне, что обиделась тогда на П.

В это время А. пошла в другой чат (за время карантина они расплодились), в мой чат, где тоже находится П. Там она принялась яростно доказывать, что мужчины дураки, а женщины хорошие.

Я не против, очень согласен, что женщины хорошие. П. же обрадовался и принялся с ней спорить с задором. Я думал намекнуть, что нечего в моём чате разводить, но тоже не выдержал и поприкалывался над ней. Она в слезы, С. пишет – кажется, в соседнем чате издеваются над человеком.

Потом было ещё две-три переписки, в которых я их высмеял. Это легко: надо просто ничего не писать про себя, находить в словах оппонента слабые места и атаковать.

(Автор очень много значения придает дискуссиям и гордится победами в баталиях. Мы не будем обсуждать политические разногласия, это не важно. Для его отношений с золушкой важно то, что во-первых, отстаивал враждебную ей позицию, во-вторых, ссорился с общими друзьями, в-третьих, был очень сильно этим поглощен. В отношениях с героиней это были его косяки, которыми он пытался компенсировать свои сливы. Автор занимал позицию в общей тусовке тем жестче, чем больше ощущал свою слабину перед золушкой)

Речь про чаты, потому что вживую я больше с ними не виделся. Ходил в другие тусовки, собирал свою.

Потом А. и С. опять затеяли какую-то пропаганду в общем чате, и я им опять что-то ответил, и они позвали всю тусовку к себе. Многие пошли, человек 10-12. На тот момент не все сознавали, что происходит, не все понимали, что это сборище организуется против меня. Они стали кидать фотки в общий доступ, как им там весело, золушка тоже сделала кучу селфи. Я им написал — да конечно, друзья, я же не садист. Отдохните, восстановите силы, залечите раны друг друга, завтра снова попробуете коллективно напасть, и снова будете плакать.

(Даже если кто-то плакал, вроде чувствительной А, они делали это скорее из-за сожалений о разрушенной дружбе с автором. Когда друзья ссорятся, это и правда болезненный момент. Автор же гордится слезами бывших друзей, как будто их слезы доказывают его силу)

Позже оказалось, что и на моей стороне есть несколько человек, и сейчас, в 24 году, они со мной.

В какой-то момент она вернулась в чат, и мужики стали блеять — о, золушка, ты вернулась! Я написал одно слово — свита.

(Он высмеивает тех, кому нравится золушка. Это в границах?)

У неё необычная красота, она смотрит как бы настороженно, редко улыбается или смеётся, она из другого мира. Если бы этот её мир был позитивный и сладенький, плевать на него, весь прикол в сумраке, ночь, холод, рыбий жир фонарей и чёрные ветви. Её депрессия прекрасна.

Потом я обнаружил, что она удалилась из друзей, и видимо давно. Подумал, что где-то накосячил в переписке с ней (бывала и просто переписка, довольно продолжительная, но я не злоупотреблял, чтобы не было френдзоны). Думал, наверное, зашёл сверху или ещё что-то, но не понял, где, и попросился обратно. Никогда такого в моей жизни не было, и я не верил, что будет, но вот. Она ответила как-то мутно, не знаю, почему я не спросил, в чем причина удаления. В друзья приняла. Но отношение стало враждебным. И я написал ей кучу сообщений, но она не прочитала. Показал ей стихи про неё, хотя часть она видела в общем доступе.

(Понятно, почему он начал сливаться ей с удвоенной силой?)

Спустя время золушка пришла в чат и принялась, защищать А. Тогда я начал понимать, что у неё аддикция к этой дружбе, она видит в А не женщину с дурным воспитанием, а принцессу. Здесь она прямо предъявила мне за политику. Так я увидел её первый косяк за всё время: мои взгляды – моё дело, я никому не навязываю, а она лезет на мою территорию. Тут бы мне и понять, что тогда забанила она меня тоже из-за политики, но не сориентировался. Пропустил подачу. И ещё был косяк, она написала, якобы я за убийства людей. Это серьёзная предъява, можно было и за неё уцепиться: я такой мерзости никогда не говорил. Но и здесь не сообразил.

(Золушка действовала в КП, которое он сам перед ней открыл, тем, что просил принять обратно в друзья, писал ей, слал стихи, несмотря на ее стену. Поэтому она имела КП и прийти, и заступиться за подругу, и высказать ему все, даже в самых жестких выражениях. Он ошибается, думая, что у нее косяки)

К тому времени тусовка откровенно раскололась, и ругань происходила часто. В какой-то момент она скинула в общий чат скриншот, где мои неоткрытые сообщения. Я написал — о, так вот оружие возмездия, на которое ты намекала. Эффект получился обратный: все видят, какой я романтичный, это мой статус только укрепляет, а ты вот некрасиво сейчас поступаешь, и это тоже все видят. Она написала — вовсе нет. Но я почувствовал, что она дает слабину – она решалась на это, ей казалось, что её ход деморализует меня, а ничего не произошло. Спустя пару фраз она написала — мы пощадим ваши чувства. Здесь видно самодовольство. И тут я наконец не прохлопал возможность, ответил — да там в основном чувство разочарования, мне оно не так чтобы нужно.

(Слив личной переписки – всегда ход в черном поле. Здесь, однако, получилось иначе. Во-первых, текст его писем она не открывала, а лишь показала, что он много и безответно ей писал. Во-вторых, это не была переписка, а односторонние послания. В-третьих, автор в спорах демонстрировал пренебрежение к золушке, то есть он хотел казаться куда более независимым, чем являлся. Поэтому скорее всего КП для такого жесткого шага у золушки тоже было, и автор сам его ей обеспечил. Как вы думаете, его комментарий про разочарование – в границах?)

С тех пор не общались.

Это был узловой момент, который позволил мне уйти на неплохой энергии. Здесь

я часть слитой территории вернул. Она к такому не привыкла, перед ней пресмыкаются, даже те, кого она послала. Она говорит — каждого, кому не нравится такой-то исполнитель, кину в чс. И все хором начинают уверять, что очень любят этого вялого козла.

(Автор ошибается, что “ушел на неплохой энергии”. Ушел он в тупик, “компенсировав” слив косяками. Поэтому в жизни автора может быть продолжительный вакуум в отношениях)

Потом я оттуда всё же удалился. Я не ушел в самом начале из-за золушки, это раз, и два — я чувствовал, что мой вклад значительный, и если я сразу уйду и всё оставлю агрессорам, то получится трусость. Надо было оттянуться на все деньги. Весь процесс занял полгода.

Считаю, что компенсацию за часть вещей получил. Но эти люди конфликтуют как дети, в каждой фразе подставляются под удар, жалуются мне же на меня, нападают и тут же просят пожалеть их, несчастных, величественно угрожают свысока, но при малейшем отпоре плачут горячими слезами. Во втором конфликте, который происходил параллельно с этим, угрозы были серьезнее, но и там многие люди вели себя так же.

(Может быть автор действительно умеет дискутировать, без больших багов, без Выскочки, Училки и Штурмана, и тогда нападающие с багами будут обязательно чувствовать расшатанность после споров с ним. Это полевой закон. Однако эти умения играют с автором злую шутку, он “реализуется” в спорах и тратит на это существенную часть жизни)

Когда я спустя ещё полгода анонсировал большой концерт своей тусовки, лидер прежней повесил пост: не ходите к нему, а кто пойдёт, того я к себе больше не пущу. Было много ругани в комментариях, но я почти не участвовал. Ответил только на одно обвинение, лидер написал — о, наконец-то ты ответил мне, дорогой. Это выглядело отвратительно.

Время прошло, они не раз написали мне с извинениями, особенно С. Мне не нужны их извинения, всё опошлено. Лидер звал обратно несколько раз. В последний раз я ответил — есть у меня чувство, что это вы хотите устроить представление, на котором будете меня милостиво прощать, мне такое не нужно. Больше не пишет. Видимо, я попал в точку.

Если бы написала золушка, то я бы хотел ответить, пусть даже она сейчас поправилась, по словам общих знакомых (я не спрашивал, сами рассказали). Но на то она и золушка, чтобы не написать. Сегодня было мероприятие, они оказались в соседнем помещении. У меня людей вдвое больше и вообще бодрее. Из всех видел С., он снова извинялся. Я никакой обиды не чувствовал, но сама ситуация кринжовая, сейчас я буду кого-то прощать как добрый папенька, и всё закончится соплями умиления. К чему это, всё равно ничего не вернётся (у нас с ним были совместные проекты, мы даже блистали в узких кругах).

У меня много раз было: разлад доходит до стадии, когда я больше не могу общаться с человеком, причём физически — как будто голос пропадает, что-то замыкается в горле. Так я перестал общаться с рядом товарищей, они пытались восстановить отношения, но я не мог.

В моей жизни почти не было горячих конфликтов, я не знал, что такое вражда до 22 года. Начиная с 22 года их случилось минимум два, включая этот. С девушками довольно часто знакомлюсь на улице, но ничего не развивается. Мои потенциальные жены в церкви, но там в принципе девушек мало, пока не встретил. Возможно, я просто чувствую, что ОЗ так себе. На сайте знакомств не нравится, там женская территория, а улица — нейтральная. Про золушку вспоминаю редко. Про бывшую жену тем более, не помню её лица.

В чем мой вопрос, если он уместен: как можно редуцировать последствия, чтобы прийти в лучшее энергетическое состояние?

(Чтобы выйти из тупика, надо распутать узел, который состоит из сливов и косяков. Для начала надо сформулировать, в чем были сливы, в чем косяки. Чтобы компенсировать слив, надо вернуть себе часть, которую вы слили. Чтобы компенсировать косяк, надо вернуть то, что вы разрушили в общем поле, а если вернуть нельзя, то хотя бы признать и строить дальнейшие отношения с учетом этого. Кроме того для чистки поля важно избавление от короны, ЗВ и других сорняков, а так же мусора из шкатулки и антишкатулки)

Когда-то у меня была аддикция от неподходящей девушки, удалось вырулить так, что я увидел её зависимость (и все увидели), и сразу получил освобождение, и всё пошло на лад, встретил жену, долго был на коне.

Блог читаю с 17 года, мне тогда нужно было понять, как решить один вопрос со студентами, нашёл блог и с тех пор продолжаю. Помощь неоценимая: студенты меня любят, за счёт их симпатий прошёл ряд барьеров на работе. Огромное спасибо Вам за вашу просветительскую деятельность.

Благодарю за внимание.