Стоимость Pixel 9 Pro оказалась ниже, чем у iPhone 16 Pro

Анализ себестоимости смартфонов Pixel 9 Pro и iPhone 16 Pro показал, что стоимость производства первого устройства оказалась значительно ниже. По данным портала GSMArena, себестоимость Pixel 9 Pro составила $406, а его основными компонентами стали чипсет Tensor G4 ($80), дисплей ($75) и камера ($61). При этом в подсчеты не включены расходы на маркетинг и логистику.

Специалисты отметили, что себестоимость компонентов Pixel 9 Pro на 11% ниже, чем у прошлогоднего Pixel 8 Pro. В то же время, согласно данным Nikkei, себестоимость iPhone 16 Pro составила $568, что на 40% больше, чем у Pixel 9 Pro. Самыми дорогостоящими компонентами флагмана Apple стали дисплей ($110), камеры ($91) и процессор A18 Pro ($135). При этом по себестоимости iPhone 16 Pro оказался на 6% дороже своего предшественника.

Несмотря на существенную разницу в себестоимости Pixel 9 Pro и iPhone 16 Pro, розничная цена обоих устройств одинаковая и начинается с отметки в $999.