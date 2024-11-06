 

Стоимость Pixel 9 Pro оказалась ниже, чем у iPhone 16 Pro

06.11.2024, 17:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анализ себестоимости смартфонов Pixel 9 Pro и iPhone 16 Pro показал, что стоимость производства первого устройства оказалась значительно ниже. По данным портала GSMArena, себестоимость Pixel 9 Pro составила $406, а его основными компонентами стали чипсет Tensor G4 ($80), дисплей ($75) и камера ($61). При этом в подсчеты не включены расходы на маркетинг и логистику.

Специалисты отметили, что себестоимость компонентов Pixel 9 Pro на 11% ниже, чем у прошлогоднего Pixel 8 Pro. В то же время, согласно данным Nikkei, себестоимость iPhone 16 Pro составила $568, что на 40% больше, чем у Pixel 9 Pro. Самыми дорогостоящими компонентами флагмана Apple стали дисплей ($110), камеры ($91) и процессор A18 Pro ($135). При этом по себестоимости iPhone 16 Pro оказался на 6% дороже своего предшественника.

Несмотря на существенную разницу в себестоимости Pixel 9 Pro и iPhone 16 Pro, розничная цена обоих устройств одинаковая и начинается с отметки в $999.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Игры для мозга продлили жизнь и молодость мозга

06.11 / Туристы из России пренебрегли сообщениями о вирусе Коксаки и продолжили посещать Турцию

06.11 / Годность молока можно определить с помощью вибрации смартфона, не вскрывая упаковки

06.11 / Секретная служба: урна для голосования обстреляла Дональда Трампа на избирательном участке

06.11 / Фрустрация жены обернулась выброшенным в окно компьютером

06.11 / Red Magic 10 Pro представил безрамочный OLED-дисплей Wukong без вырезов

06.11 / Бывшая Мисс Россия оказалась в центре таможенного скандала

06.11 / Мнение «аналитика»: О новинках дня… Скоро во всех магазинах страны?

06.11 / В Дубае завершается строительство небоскреба-иглы шириной в одну квартиру

06.11 / В прокат вышла спортивная драма “Федя. Народный футболист” с Борисом Щербаковым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика