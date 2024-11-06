ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова “Карнавальная ночь”

1. Кто сказал эту фразу: “Я и сам не люблю шутить, и людям не даю”?

А. Серафим Огурцов;

Б. Гриша Кольцов;

В. Сережа Усик.

2. “Это серьезно, и, в тоже время, как-то мобилизует”. О какой части новогоднего сценарий это было сказано?

А. О выступлении докладчика;

Б. О стихотворной части;

В. Об исполнении государственного гимна.

3. Дед мороз – один. Снежинок – тридцать штук. Баба Яга и… Кто еще из сказочных героев был запланирован для участия в празднике?

А. Коты в сапогах;

Б. Снегурочка;

В. Кошей Бессмертный.

4. Какую картину предлагал взять Серафим Иванович для украшения простенков?

А. “Мишка на Севере”;

Б. “Утро в сосновом бору”;

В. “Медведи на отдыхе”.

5. Какие реальные фамилии носили клоун Тип и Топ?

А. Иванов и Петров;

Б. Сидоров и Николаев;

В. Гуревич и Рязанцев.

6. Малоизвестную кантату какого композитора должен был исполнять Ансамбль песни и пляски?

А. Пуччини;

Б. Кручини;

В. Фетучини.

ОТВЕТЫ

1. А. Серафим Огурцов;

2. А. О выступлении докладчика;

3. А. Коты в сапогах;

4. В. “Медведи на отдыхе”.

5. Б. Сидоров и Николаев;

6. Б. Кручини.