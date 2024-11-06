Фрустрация жены обернулась выброшенным в окно компьютером

Осколки игрового ПК, рассыпавшиеся после его приземления под окном, — красноречивый финал не менее драматичного внутрисемейного конфликта. Разъяренная предложением мужа о разводе супруга отправила его системный блок в беспощадный полет навстречу асфальту.

Пользователь Reddit, ставший свидетелем супружеской драмы, поделился снимком разбившегося компьютера, спровоцировав живой отклик сочувствующих. Разрыв в отношениях заставил мужчину признать отсутствие любви. Намереваясь развестись, он предложил жене сохранить общее имущество, за исключением дорогостоящего девайса. Несогласие супруги привело к трагическому исходу.

Фотография стала причиной горячих дискуссий в комментариях. Участники форума гадали, какие компоненты компьютера могли уцелеть. Из наиболее вероятных вариантов предполагались блок питания, вентиляторы, процессор и соединительные кабели. Видеокарта и система охлаждения, по мнению экспертов, скорее всего, вышли из строя, а материнская плата получила повреждения разъемов для крепления кулера.

В неожиданном жесте солидарности представитель компании по сборке ПК Starforge Systems вызвался безвозмездно предоставить пострадавшему новый игровой компьютер.