 

Фрустрация жены обернулась выброшенным в окно компьютером

06.11.2024, 15:25, Разное
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Осколки игрового ПК, рассыпавшиеся после его приземления под окном, — красноречивый финал не менее драматичного внутрисемейного конфликта. Разъяренная предложением мужа о разводе супруга отправила его системный блок в беспощадный полет навстречу асфальту.

Пользователь Reddit, ставший свидетелем супружеской драмы, поделился снимком разбившегося компьютера, спровоцировав живой отклик сочувствующих. Разрыв в отношениях заставил мужчину признать отсутствие любви. Намереваясь развестись, он предложил жене сохранить общее имущество, за исключением дорогостоящего девайса. Несогласие супруги привело к трагическому исходу.

Фотография стала причиной горячих дискуссий в комментариях. Участники форума гадали, какие компоненты компьютера могли уцелеть. Из наиболее вероятных вариантов предполагались блок питания, вентиляторы, процессор и соединительные кабели. Видеокарта и система охлаждения, по мнению экспертов, скорее всего, вышли из строя, а материнская плата получила повреждения разъемов для крепления кулера.

В неожиданном жесте солидарности представитель компании по сборке ПК Starforge Systems вызвался безвозмездно предоставить пострадавшему новый игровой компьютер.


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