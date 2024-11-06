 

Макрон и Шольц провели экстренные консультации в связи с победой Трампа

06.11.2024, 14:25, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались последствия избрания президентом США Дональда Трампа, занимающего скептическую позицию в отношении Евросоюза и NATO.

Беседу провели и министры обороны двух стран. Как ожидается, Трамп будет занимать гораздо менее проукраинскую позицию. Для европейских государств российская агрессия против Украины – один из самых актуальных вопросов на повестке дня.

Макрон стал первым европейским лидером, поздравившим новоизбранного президента с победой. “Я готов работать с вами, как это было в первые четыре года. Согласно вашим и моим убеждениям. Амбициозно и уважительно. Во имя мира и процветания”, – сообщил он.

Шольц заявил, что Германия останется верным другом своих союзников по другую сторону Атлантики: “Мы должны остаться едиными, и я сделаю все, чтобы это произошло. Многое изменится, но наши отношения должны остаться положительными”.

Президент Франции предложил странам Евросоюза провести саммит, чтобы обсудить общую европейскую стратегию после победы Трампа. Высокопоставленные представители ЕС признают, что исход выборов в США вызывает у них страх.

Основное беспокойство европейских лидеров вызывают введение торговых тарифов против Евросоюза, о чем Трамп говорил до выборов, а также прекращение помощи Украине – ранее Трамп дал понять, что Украине придется уступить РФ часть территорий.


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