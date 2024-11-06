В Курской области произошел первый бой украинских и северокорейских войск

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Курской области произошел первый бой с северокорейскими войсками. Он отметил, что боевое столкновение было небольшим, и военнослужащим из КНДР потребуется время для боевого развертывания.

Умеров охарактеризовал происшедшее как перестрелку, подтвердив, что это первый подобный инцидент. По его словам, корейцы были замаскированы под бурятов и смешаны с российскими войсками, что затрудняет подсчет убитых и пленных.

По его словам, ожидается, что КНДР развернет на различных участках 1500-километрового фронта пять дивизий, каждая численностью в 3000 человек. Это означает, что общая численность северокорейских войск составит 15000 человек. Каждую такую “дивизию” было бы точнее назвать бригадой.