 

В Курской области произошел первый бой украинских и северокорейских войск

06.11.2024, 12:45, Новости дня
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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Курской области произошел первый бой с северокорейскими войсками. Он отметил, что боевое столкновение было небольшим, и военнослужащим из КНДР потребуется время для боевого развертывания.

Умеров охарактеризовал происшедшее как перестрелку, подтвердив, что это первый подобный инцидент. По его словам, корейцы были замаскированы под бурятов и смешаны с российскими войсками, что затрудняет подсчет убитых и пленных.

По его словам, ожидается, что КНДР развернет на различных участках 1500-километрового фронта пять дивизий, каждая численностью в 3000 человек. Это означает, что общая численность северокорейских войск составит 15000 человек. Каждую такую “дивизию” было бы точнее назвать бригадой.


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