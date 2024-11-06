 

Андрей Аршавин официально стал отцом в пятый раз

06.11.2024, 12:00, Новости дня
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Спортсмен откровенно поделился своими мыслями о детях и их отношении к спорту, а также о том, как изменяется его жизнь с каждым новым пополнением в семье. Хотя Аршавин предпочитает не выставлять на показ свою личную жизнь, слухи о его отношениях с Анной, которая летом родила дочь Еву, активно обсуждаются в СМИ.

Однако сам спортсмен долгое время не комментировал эту новость, что только подогревало интерес поклонников. Накануне он все же решил подтвердить информацию о новом члене семьи и рассказал о своих подходах к воспитанию детей.

Андрей отметил, что не стремится воспитать из своих наследников профессиональных футболистов. “Я не тот фанатичный папа, который считает, что все должны играть в футбол. Мой старший сын Артем всегда проявлял интерес к мячам, но не как к игре. Он предпочитал просто брать их в руки”, — рассказал он.

По словам Аршавина, его дочь Яна тоже проявила некоторые спортивные наклонности, но к женскому футболу он относится скептически. В то же время младший сын Арсений выбрал путь футбольного игрока и сейчас выступает за “Спартак”. “Если он станет футболистом — прекрасно, если нет — это меня не расстроит”, — добавил спортсмен.

У Аршавина уже есть трое детей от предыдущего брака с Юлией Барановской, а также дочка Есения от его нынешней супруги Алисы Казьминой, которая в этом году пошла в первый класс. Спортсмен признался, что с возрастом ему стало сложнее справляться с перепадами настроения. “Я псих по натуре. Сейчас я просто престарелый псих”, — шутливо отметил он. Тем не менее, Аршавин научился контролировать свои эмоции и теперь предпочитает проводить время наедине с собой в стрессовых ситуациях.


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