Мнение «аналитика»: О редьке и хрене… Что теперь будет делать Путин?

Американская New York Times ранним утром по Москве предрекла победу на выборах бывшему президенту #США Дональду Трампу. Слишком уж уверенно в его пользу идёт подсчёт бюллетеней в большинстве «колеблющихся» штатов. К тому же на данный момент The Donald обходит соперницу и по общему количеству голосов избирателей. И это — не самая хорошая новость для президента России Владимира Путина.

Хотя принято считать, что #Кремль хочет снова видеть Донни Трампа в Белом доме, это не так. В первый срок президент-миллиардер чётко показал свою непредсказуемость. И несмотря на все обещания «поладить с Путиным», он ввёл против России больше санкций, чем предшественник Барак Обама. И притормозил «Северный поток – 2».

В этом смысле Камала Харрис как продолжатель политической линии покидающего Овальный кабинет Джо Байдена более понятна и предсказуема. Что даёт возможность Москве продолжать добиваться всех целей СВО, не опасаясь «чёрных лебедей». Кроме, быть может, известного танца из «Лебединого озера».

А если совсем коротко, то реальность такова, что ни один из двух возможных будущих президентов США, скорее всего, не даст Москве всего, чего она желает. И в целом хрен редьки не слаще. Перефразируя известный анекдот, оптимисты ставят на Камалу Харрис, пессимисты — на Дональда Трампа, а реалисты — на автомат Калашникова.

Он в итоге и определит победителя?

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