 

iPhone 16 Pro не оправдал ожиданий пользователей по сравнению с iPhone 12 mini и SE

06.11.2024, 10:25, Разное
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В рейтинге удовлетворенности устройств Apple, опубликованном AnTuTu в октябре, iPhone 16 Pro оказался ниже устаревших моделей, таких как iPhone 12 mini и SE.

Согласно результатам, iPad Air 4 с чипом Apple A14 Bionic завоевал первенство с 96,55% положительных отзывов. iPhone 12 mini, признанный одной из самых неудачных коммерческих моделей компании, превзошел iPhone 16 Pro с оценкой 95,96%.

Тройку лидеров замкнул 11-дюймовый iPad Pro с чипом Apple A12X, получивший 95,82%. Другие версии iPad Pro, с чипами Apple A12Z Bionic, заняли четвертое и пятое места.

Бюджетный iPhone SE (2020) удостоился шестой позиции с оценкой 94,95%, а iPad Pro с 11-дюймовым экраном и чипом Apple M1 занял седьмое место с 94,77%.

iPhone 16 Pro оказался лишь на восьмом месте, набрав 94,43% положительных отзывов. Топ закрыли iPad Air 5 и iPad mini 5 с оценками 93,66% и 93,38% соответственно.

Рейтинг AnTuTu основан на онлайн-отзывах пользователей, где количество положительных отзывов с пятью звездами определяет итоговую оценку.


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