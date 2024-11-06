 

В Калифорнии задержали избирателя, взявшего на голосование документы

06.11.2024, 9:33, Разное
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На избирательном участке в Санта-Розе (Калифорния) полиция задержала американца, пытавшегося при получении бюллетеня предъявить удостоверение личности.

В пресс-релизе говорится, что 54-летний дальнобойщик Джек Филби пытался при получении бюллетеня на руки продемонстрировать водительское удостоверение, притом что в штате не надо предъявлять документы, подтверждающие личность. Как пояснили в ЦИК Калифорнии, публичная демонстрация наличия документов другим участникам голосования может нанести им психологическую травму.

– Мы предполагаем, что это провокация кандидата от Республиканской партии, России или Ирана, поэтому мгновенно обратились в полицию, – пояснила секретарь участковой комиссии Джейн Харрис.

Полиция изолировала нарушителя, в ближайшие 48 часов ему будет предъявлено обвинение. При входе на участок появилась табличка с надписью «С документами вход воспрещён!»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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