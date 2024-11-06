Выборы президента США – Трамп лидирует во Флориде, Харрис побеждает в Вермонте

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по имеющейся информации, Камала Харрис одержала ожидаемую победу в штате Вермонт (3 голоса выборщиков).

При этом Трамп лидирует во Флориде (30 голосов выборщиков), где результат пока неочевиден.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 19, Харрис – 3.