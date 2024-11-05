 

В Пентагоне прокомментировали увольнение Йоава Галанта с поста министра обороны Израиля

05.11.2024, 23:30, Новости дня
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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер прокомментировал новостной службе израильского телеканала “Кан-11” увольнение Йоава Галанта с поста министра обороны.

“В качестве министра обороны Галант был нашим надежным партнером. США сохраняют твердую приверженность безопасности Израиля, Пентагон продолжит тесно сотрудничать с новым министром обороны Израиля”, – заявил Райдер.

Ранее журналист Барак Равид в своем Х-блоге написал со ссылкой на источник в администрации Байдена, что в Белом доме были “сильно удивлены” решением Нетаниягу уволить Йоава Галанта.

Вечером 5 ноября премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта. Свое решение он объяснил отсутствием доверия, а также тем, что Галант действовал вопреки решениям правительства и военного кабинета.

Новым министром обороны Израиля будет назначен Исраэль Кац, ожидается, что он вступит в должность спустя 48 часов.


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