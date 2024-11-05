Рупор кремлевской пропаганды: Выборы в США

В США сегодня финал президентских выборов. Уже более 70 млн. проголосовали досрчоно.

По прредворительным опросом небольшое преимущество есть у агента Дональда, но как мы помним по выборам 2020 года, при использовании "ступеньки Байдена", результат вполне может не зависить от социологичских изысканий.

Само собой выборы не смогут устранить внутренних противоречий как в американском истеблишменте, так и в американском обществе.

Для России там выгодно именно нарастание этих противоречий, а не наивные надежды на теого или иного кандидата. США как были, так и будут оставаться нашим врагом – как при Трамп, так и при Харрис.

В общем, завтра к утру уже будет понятен дальнейший вектор развития США.

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