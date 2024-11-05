 

ФБР – видео об угрозе терактов на избирательных участках является фейком

05.11.2024, 21:50, Новости дня
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ФБР предупредило американцев о распространении фальшивого видеоролика, в котором от имени агентства сообщается о высокой угрозе терактов на избирательных участках и содержится призыв к избирателям голосовать дистанционно.

ФБР заявляет, что ролик является фейком и неверно отражает ситуацию с безопасностью на участках для голосования.

По данным ФБР, в рамках кампании по дезинформации распространяется еще один видеоролик, в котором говорится о фальсификации результатов голосования среди заключенных в пяти тюрьмах. ФБР предупреждает, что оба ролика “не являются подлинными” и “направлены на подрыв доверия к избирательной системе”.


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