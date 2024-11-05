Суд привлек Apple к ответственности за невыполнение российского закона

Судебная инстанция в столице оштрафовала корпорацию Apple на сумму 3,6 миллиона рублей за отказ удалить контент, запрещенный на территории Российской Федерации. Соответствующее постановление коснулось компании Apple Distribution International Ltd.

В соответствии с информацией, полученной от пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, Apple признана виновной по статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение обязательств по удалению информации, предписанных законодательством России). Природа содержимого, послужившего причиной штрафа, остается неизвестной.

Ранее, в январе текущего года, Apple отказалась удалить со своего ресурса Apple Books книгу “Майн кампф”, написанную Адольфом Гитлером. В результате компания была оштрафована на 800 тысяч рублей. За год до указанных событий Apple подверглась штрафу в размере 12 миллионов рублей за отказ адаптировать персональную информацию о российских гражданах к требованиям законодательства. Тогда суд признал компанию виновной по статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение федерального закона в сфере персональных данных). Ранее Apple столкнулась с самым крупным штрафом за всю свою историю.