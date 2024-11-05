Мнение: Беспредельные выборы

Ну что, сегодня выборы в США. Интереснее всего, конечно – сколько в итоге будет фальсификаций и вбросов. Кто же победит? Судя по всему – победить должен Трамп. По опросам вроде как выходит «ноздря в ноздрю», некоторые СМИ пророчат даже расклад «пополам» между выборщиками, когда, по американской Конституции, свое слово должен будет сказать Конгресс, своим голосованием определив, кого из двух – Трампа или Харрис – назвать президентом США.

Но самое удивительное, безусловно – то, что на этих выборах вообще есть хоть какая-то интрига и неопределенность. Непонятно, что там вообще можно выбирать между Трампом и Камалой. Как правильно заметил Марк Солонин, это вообще какой-то позор Америки – что разрыв между кандидатами на президентских выборах будет где-то порядка 51 на 49, в лучшем случае 55:45. Ведь с точки зрения здравого смысла разрыв должен быть 70:30 или даже 80 на 20, настолько позорно смотрится в последнее время Демократическая партия и ее кандидатка Камала Харрис. Ведь после череды провалов типа ковидной аферы, «климатической» аферы, мира на грани грандиозного экономического кризиса, инфляции, войн, сотрясающих мир с сотнями тысяч жертв – Демпартия проиграла вообще всё, что могла, и не должна была бы собрать ни голоса. Поставить во главе крупнейшей мировой державы «самоходного Джо»-маразматика, а потом его сменить клинической идиоткой Харрис, неспособной буквально связать двух слов – что это такое? Харрис, которая вознамерилась контролировать цены в американских супермаркетах! КАК такое странное явление может НА РАВНЫХ соперничать с пусть эксцентричным, но НОРМАЛЬНЫМ человеком, который уже доказал свою способность управлять США?

Самое поразительное в этих выборах – что мы всерьез обсуждаем возможность того, что ставленница позорной Демпартии, ничтожная Харрис МОЖЕТ победить голосованием избирателей в Штатах! Как это? До какой степени дошла деградация современного мира? Стыдно даже обсуждать такое. Все равно как почтенные мамаши в день проведения ЕГЭ сели бы обсудить за чашкой чая, что сейчас делают их сыновья-школьники – решают задачки по математике или режут сейчас старушек в подъезде их дома.

В этом смысле сегодняшние выборы в Штатах – нелепейшее мероприятие, проводимое с неясной целью как бы ради того, что и без того всем очевидно. Типа референдума американского народа на тему «Что лучше – быть богатым и здоровым или бедным и больным». Мнения типа разделились, отчаянные дебаты ведутся за каждый голос. Чем же завершится голосование? Причем уже в ответ на эту мою заметку немедля набегут сотни сумасшедших, готовых лопнуть, доказывая, что «больной» (на голову) как Харрис, быть ЛУЧШЕ, и это вне всяких сомнений.

Мир конкретно сошел с ума. И самое печальное, что безумие поразило страну, считавшуюся (и заслуженно!) едва ли не самой здравомысленной страной в мире! Мы спорим и теряемся в догадках, кто же победит – Трамп или Харрис? Или будет ничья?! В каком свихнувшемся мире мы живем! Теперь уже, однако, понятно: если в этом мире Россия способна напасть на Украину, то и Харрис в нем способна победить Трампа. Реально – всё теперь возможно. Нечему удивляться. Скоро прогресс дойдет и до того, что люди начнут выходить из дома на работу прямо из окна 9 этажа. Беспредел.