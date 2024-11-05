 

Рупор кремлевской пропаганды: План наступления на Курскую АЭС

05.11.2024, 19:45, Разное
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План операции противника по захвату Курской АЭС. Противник рвался к трассе Льгов-Курчатов и Курской АЭС.
Благодаря мужеству и профессионализму наших военных, планы операции противника были сорваны, в результате чего наступление на Курскую АЭС обернулось для противника большими потерями, а также нарастанием оперативного кризиса на Донбассе, откуда ради наступления на Курскую АЭС противник забрал резервы.

Источник: Colonel Cassad


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