Рупор кремлевской пропаганды: План наступления на Курскую АЭС

План операции противника по захвату Курской АЭС. Противник рвался к трассе Льгов-Курчатов и Курской АЭС.

Благодаря мужеству и профессионализму наших военных, планы операции противника были сорваны, в результате чего наступление на Курскую АЭС обернулось для противника большими потерями, а также нарастанием оперативного кризиса на Донбассе, откуда ради наступления на Курскую АЭС противник забрал резервы.

—