 

У российских детей обнаружили предполагаемый вирус Коксаки

05.11.2024, 19:35, Разное
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В отдельных областях РФ выявили очаги заражения, схожие с симптомами вируса Коксаки. Болезнь могла попасть в страну с туристами из Турции. Медики отмечают сходство симптомов с Коксаки и рекомендуют утренний осмотр в образовательных учреждениях. Роспотребнадзор призывает мыть руки, употреблять чистую воду и избегать контакта с инфицированными.

Вирус передается воздушно-капельным путем и через загрязненную воду, продукты или предметы. Симптомы включают: высокую температуру, ангину с болью и язвочками в горле, мышечные боли, высыпания, кишечные расстройства и увеличение лимфоузлов. Заболевание может протекать тяжелее и сопровождаться осложнениями у детей и пожилых людей.

Лечение вируса Коксаки отсутствует, и терапия направлена на устранение симптомов. Для профилактики врачи советуют следить за гигиеной, мыть фрукты и овощи, употреблять чистую воду, укреплять иммунитет и избегать контакта с больными.


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