 

Абьюз и маскулинный террор: в США 10-летний школьник получил реальный срок за попытку носить портфель одноклассницы

05.11.2024, 19:33, Разное
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В американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) 10-летнего школьника Роберта Салливана приговорили к 8 годам тюремного заключения из-за попытки носить портфель за своей одноклассницей. Его признали виновным в сексуальном насилии второй степени (абьюзе), попытке насаждения консервативных гендерных ролей и «маскулинном терроре».

Школьника задержали, когда его одноклассники увидели, как он по пути в школу несёт и свой портфель, и портфель своей одноклассницы, и доложили об этом старосте, а тот вызвал полицию. Первоначально мальчика хотели обвинить только в попытке кражи – тогда ему грозили бы исправительные работы на срок до 1 недели, однако он заявил, что понёс её личные вещи из романтических соображений.

«Если бы он это сказал на допросе в участке, я бы посоветовал ему изменить показания, – признаётся 58-летний шеф местной полиции. – Мы сами таким занимались в нашем детстве, потому что не знали, какой это чудовищный и травмирующий опыт. Но он сказал это ещё в школе, это слышали все… Его чуть не линчевали на месте, у нас до сих пор патрульная машина ждёт ремонта – она вся разбита камнями».

Как правило, в Калифорнии несовершеннолетние не отбывают реальные сроки за преступления, однако недавно из этого закона были исключены преступления против половой неприкосновенности и «акты ненависти на основе гендера, ориентации, национальности или расы» – поэтому Салливан получил реальный срок. Когда ему исполнится 15 лет, он сможет попросить об условно-досрочном освобождении, однако местные правозащитники намерены требовать пересмотра приговора и назначения более сурового наказания. Ученица, пострадавшая от его действий, изъята и помещена в реабилитационный центр под наблюдение психологов и социальных работников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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