Apple запланировала создание умных очков Atlas с технологией AR

Apple сфокусировало внимание на своем проекте Atlas, целью которого является разработка умных очков с элементами дополненной реальности. Источники Bloomberg сообщают, что компания проводит внутренние исследования, чтобы оценить перспективы на рынке и подготовиться к выходу в сектор.

Проект Atlas включает сбор отзывов от сотрудников Apple об имеющихся умных очках, чтобы определить функции и возможности для включения в собственную линейку очков.

Кроме того, Apple изучает возможность обновления своей гарнитуры Vision Pro, улучшая ее привлекательность за счет меньшей цены и более широкого функционала.