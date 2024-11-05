Apple запланировала создание умных очков Atlas с технологией AR
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Apple сфокусировало внимание на своем проекте Atlas, целью которого является разработка умных очков с элементами дополненной реальности. Источники Bloomberg сообщают, что компания проводит внутренние исследования, чтобы оценить перспективы на рынке и подготовиться к выходу в сектор.
Проект Atlas включает сбор отзывов от сотрудников Apple об имеющихся умных очках, чтобы определить функции и возможности для включения в собственную линейку очков.
Кроме того, Apple изучает возможность обновления своей гарнитуры Vision Pro, улучшая ее привлекательность за счет меньшей цены и более широкого функционала.
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