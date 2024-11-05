ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова “Гараж”: факты и цитаты

1. Жильцы соседнего дома ночью засадили стройплощадку быстрорастущими деревьями, а

утром накатали жалобу в исполком, что уничтожается зеленая зона. Как образом отомстили им

сотрудники кооператива “Фауна”?

А. Спилили деревья;

Б. Обработали деревья

мазутом;

В. Полили корни

керосином.

2. Жильцы соседних

домов, оставшиеся без связи, пытались нанести физические увечья членам правления

кооператива. К каким непредвиденным расходам это привело?

А. Пришлось оплатить

стоимость пальто одного из членов правления;

Б. Пришлось оплатить

стоматолога члену правления;

В. Пришлось оплачивать

услуги травматолога.

3. Сколько лет сыну героини Лии Ахеджаковой?

А. 6;

Б. 7;

В. 8.

4. Сколько всего было

гаражных боксов в проекте изначально?

А. 30;

Б. 32;

В. 33.

5. Куда, по словам

жены, послали Гуськова вместо симпозиума в Париже?

А. В Нижний Тагил;

Б. В Челябинск;

В. В Урюпинск.

6. У товарища Фетисова

был двухэтажный дом в деревне с удобствами во дворе. А какая площадь земельного

участка у него?

А. 20

соток;

Б. 15

соток;

В. 10 соток.

7. Как

звали тюленя, которого спас работающий с фауной Ледовитого океана товарищ

Хвостов?

А. Боря;

Б. Коля;

В. Игорек.

ОТВЕТЫ

1. Б.

Обработали деревья мазутом;

2. А.

Пришлось оплатить стоимость пальто одного из членов правления;

3. Б. 7;

4. В. 33;

5. А. В

Нижний Тагил;

6. Б. 15

соток;

7. А. Боря.