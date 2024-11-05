 

ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова “Гараж”: факты и цитаты

05.11.2024, 16:10, Новости дня
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1. Жильцы соседнего дома ночью засадили стройплощадку быстрорастущими деревьями, а
утром накатали жалобу в исполком, что уничтожается зеленая зона. Как образом отомстили им
сотрудники кооператива “Фауна”?

А. Спилили деревья;

Б. Обработали деревья
мазутом;

В. Полили корни
керосином.

2. Жильцы соседних
домов, оставшиеся без связи, пытались нанести физические увечья членам правления
кооператива. К каким непредвиденным расходам это привело?

А. Пришлось оплатить
стоимость пальто одного из членов правления;

Б. Пришлось оплатить
стоматолога члену правления;

В. Пришлось оплачивать
услуги травматолога.

3. Сколько лет сыну героини Лии Ахеджаковой?

А. 6;

Б. 7;

В. 8.

4. Сколько всего было
гаражных боксов в проекте изначально?

А. 30;

Б. 32;

В. 33.

5. Куда, по словам
жены, послали Гуськова вместо симпозиума в Париже?

А. В Нижний Тагил;

Б. В Челябинск;

В. В Урюпинск.

6. У товарища Фетисова
был двухэтажный дом в деревне с удобствами во дворе. А какая площадь земельного
участка у него?

А. 20
соток;

Б. 15
соток;

В. 10 соток.

7. Как
звали тюленя, которого спас работающий с фауной Ледовитого океана товарищ
Хвостов?

А. Боря;

Б. Коля;

В. Игорек.

ОТВЕТЫ

1. Б.
Обработали деревья мазутом;

2. А.
Пришлось оплатить стоимость пальто одного из членов правления;

3. Б. 7;

4. В. 33;

5. А. В
Нижний Тагил;

6. Б. 15
соток;

7. А. Боря.


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