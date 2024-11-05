 

В Индии, на родине матери Камалы Харрис, прошла молитва за ее победу

05.11.2024, 15:15, Новости дня
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Во всем мире пристально следят за проходящими в США президентскими выборами. Однако в Индии они вызывают особый интерес. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис – дочь иммигрантки из Индии и иммигранта с Ямайки.

В деревне Туласендрапурам в южном штате Тамилнад, родной деревне матери кандидата, прошла индуистская молитва за победу Харрис. Фото вице-президента США, которая неоднократно рассказывала о важности ее индийских корней, установили рядом со статуями богов.

“Индийский, тамильский лидер участвует в выборах президента США. Я уверен, что она их выиграет”, – цитирует телеканал CNN Баллу, основателя одной из местных индуистских организаций.


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