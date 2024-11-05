Голодание оказалось опасным для здоровья

Специалисты установили пагубное влияние голодания на человеческий организм. Среди возможных последствий — гормональные нарушения и проблемы с щитовидной железой.

Волна увлечения голоданием привела к повсеместному распространению диет, ограничивающих питание на длительное время. Однако врач-эндокринолог Дарья Хайкина выразила обеспокоенность по поводу последствий таких методик.

По словам эксперта, голодание может негативно сказаться на гормональном фоне, особенно при нарушении обмена веществ и предрасположенности к диабету.

Еще одним негативным аспектом голодания является его влияние на щитовидную железу. Отсутствие пищи в течение длительного периода снижает выработку ее гормонов, что замедляет метаболизм.

Кроме того, голодание чревато дефицитом жизненно важных микроэлементов, витаминов и белков, что приводит к ослаблению организма и повышению восприимчивости к заболеваниям.

Также Хайкина отметила отрицательное воздействие голодания на пищеварительную систему. Продлительное отсутствие еды замедляет работу желудочно-кишечного тракта, что затрудняет переваривание и может привести к запорам и синдрому раздраженного кишечника.