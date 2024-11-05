Тест по географии: угадайте места обитания редких животных

Однако настоящие знатоки географии знают, где обитают такие необычные существа, как пингвины, слоны и жирафы. Эти животные не только символизируют свои регионы, но и помогают нам лучше понять экосистемы разных стран.

Теперь пришло время проверить свои знания. Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в географии обитания животных.