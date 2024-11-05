 

Тест по географии: угадайте места обитания редких животных

05.11.2024, 14:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Однако настоящие знатоки географии знают, где обитают такие необычные существа, как пингвины, слоны и жирафы. Эти животные не только символизируют свои регионы, но и помогают нам лучше понять экосистемы разных стран.

Теперь пришло время проверить свои знания. Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в географии обитания животных.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / “Пусть говорят” возвращается в эфир: подробности скандального ток-шоу

05.11 / Выборы в США – как работает коллегия выборщиков

05.11 / Суд в Москве освободил Бориса Шпигеля от отбывания наказания

05.11 / Зеленский – “11000 военнослужащих из КНДР уже в Курской области”

05.11 / Сегодня в США проходят президентские выборы

05.11 / Последние опросы перед выборами в США – равенство между Трампом и Харрис

05.11 / Выборы в США – дважды за последние 25 лет побеждали кандидаты, не получившие большинство голосов

05.11 / Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера

05.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 985-й день войны

04.11 / 5 ноября – не только выборы президента США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика