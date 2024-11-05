 

Выборы в США – как работает коллегия выборщиков

05.11.2024, 13:25, Новости дня
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Граждане США, которые отправятся 5 ноября на избирательные участки, не выбирают президента напрямую. Согласно конституции, каждый штат выбирает своих представителей-выборщиков, которым и предстоит отдать голоса за избранного жителями штата кандидата. Этот механизм называется “коллегией выборщиков”.

В общей сложности, коллегия состоит из 538 выборщиков, представляющих 50 штатов и федеральный округ Колумбия, где расположен Вашингтон – столица США. Число выборщиков каждого штата соответствует числу избираемых им в Конгресс США членов Палаты представителей и сенаторов.

Каждый штат и округ Колумбия представлен двумя сенаторами, а численность конгрессменов зависит от населения и составляет от одного до 52. Одного конгрессмена направляет в Палату представителей и округ Колумбия. Таким образом, минимальное число выборщиков – три человека (Делавэр, Вермонт и столица США Вашингтон), а максимальное – 54 (Калифорния).

Победитель в каждом конкретном штате получает голоса всех выборщиков штата, независимо от того, с каким перевесом победил. Единственные исключения из этого правила – Мэн и Небраска, где голоса выборщиков делятся. Для того, чтобы стать президентом, кандидату необходимо набрать голоса 270 выборщиков. Президентом может стать и кандидат, проигравший народное голосование.

Несмотря на то, что имя следующего президента становится известным после подсчета голосов, в первый понедельник после второго вторника декабря коллегия собирается и проводит голосование – в нынешнем году оно пройдет 17 декабря. 6 января результат должен быть утвержден на совместном заседании обеих палат Конгресса, на котором председательствует вице-президент.

Напомним: именно с целью сорвать утверждение Джо Байдена президентом США радикальные сторонники его предшественника Дональда Трампа и захватили 6 января 2020 года здание Конгресса. Однако вице-президент Майк Пенс отказался отменять процедуру утверждения.

Общая численность коллегии в последние десятилетия остается неизменной, однако число выборщиков от каждого штата меняется в зависимости от численности населения. Эта статистика позволяет судить о демографических изменениях в США, таких, как переселение американцев с северо-востока на юг. Такие штаты, как Нью-Йорк, Пенсильвания и Огайо, теряют выборщиков, а Техас, Флорида и Аризона – приобретают.


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