 

Уникальный электромобиль Aptera PI2 не требует подключения к розетке

05.11.2024, 13:30, Разное
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Компания Aptera Motors заявила о создании революционного электромобиля, который полностью работает на солнечной энергии и не требует подключения к сети для зарядки. Этот автомобиль, получивший название PI2, уже прошел начальные испытания.

Aptera PI2 может проезжать до 1600 километров в зависимости от выбранных АКБ. При необходимости электромобиль можно подключить к сети. Aptera – это не просто «зеленый» автомобиль, он способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды, что сопоставимо по динамике с такими моделями как Chevrolet Corvette C6 или Audi RS3.

Секрет успеха PI2 — в легком дизайне и аэродинамике кузова, а также в использовании солнечных батарей мощностью 700 Вт. Aptera уже принимает предзаказы. Стоимость новинки в минимальной конфигурации начинается от 30 700 долларов США, «на максималках» модель предлагается к покупке за 51 500 долларов.Источник &#8212 Aptera


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