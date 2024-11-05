Уникальный электромобиль Aptera PI2 не требует подключения к розетке

Компания Aptera Motors заявила о создании революционного электромобиля, который полностью работает на солнечной энергии и не требует подключения к сети для зарядки. Этот автомобиль, получивший название PI2, уже прошел начальные испытания.

Aptera PI2 может проезжать до 1600 километров в зависимости от выбранных АКБ. При необходимости электромобиль можно подключить к сети. Aptera – это не просто «зеленый» автомобиль, он способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды, что сопоставимо по динамике с такими моделями как Chevrolet Corvette C6 или Audi RS3.

Секрет успеха PI2 — в легком дизайне и аэродинамике кузова, а также в использовании солнечных батарей мощностью 700 Вт. Aptera уже принимает предзаказы. Стоимость новинки в минимальной конфигурации начинается от 30 700 долларов США, «на максималках» модель предлагается к покупке за 51 500 долларов.Источник — Aptera