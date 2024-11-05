Росстандарт определил национальные требования к ноутбукам

Росстандарт утвердил национальные стандарты (ГОСТ) для ноутбуков, впервые установив требования к этой технике. Первый стандарт ГОСТ Р 71174-2024 определяет термины, используемые в работе с ноутбуками, включая «портативный компьютер» и «тачпад».

В то же время ГОСТ Р 71202-2024 устанавливает требования к безопасности ноутбуков и классифицирует их на типы: общего назначения, игровые, образовательные, а также мобильные графические станции и устройства для особых условий.

Согласно принятым стандартам, ноутбуки должны включать материнскую плату, клавиатуру, тачпад, дисплей и программные средства, обеспечивающие функциональность. Все эти компоненты должны быть интегрированы в общий корпус.

Кроме того, стандарты определяют требования к веб-камерам, тачпадам и функциям удаленной блокировки.

Утверждение новых стандартов считается важным шагом в повышении качества и безопасности ноутбуков на российском рынке, а также способствует технологическому развитию в отрасли.