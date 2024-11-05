 

Apple представила IPS-экраны с частотой 90 Гц на базовых гаджетах

05.11.2024, 12:55, Разное
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Apple анонсировала новые IPS-дисплеи с частотой обновления 90 Гц для iPad Air, 24-дюймового iMac и Studio Display, пишет подкаст Upgrade, ссылаясь на анонимный источник.

Сейчас эти устройства имеют дисплеи с частотой 60 Гц. Ожидается, что новые дисплеи появятся сначала в iPad Air M3, а затем в iMac и Studio Display.

Известно, что Apple работает над дисплеями ProMotion с частотой обновления 120 Гц для всей линейки iPhone 17. Это первый случай, когда компания планирует оснастить устройства для других продуктов дисплеями с частотой обновления 90 Гц.

Пользователи Apple часто критикуют компанию за использование устаревших технологий, особенно в базовых моделях iPhone. Однако решение установить IPS-панели с частотой 90 Гц вряд ли удовлетворит тех, кто ожидал OLED-панели и частоту обновления 120 Гц.

По данным Bloomberg, новый iPad Air будет представлен в начале 2025 года. Информации о новом Studio Display нет, а новый iMac был выпущен в конце октября 2024 года. Следовательно, моноблок Apple с новым дисплеем может появиться не раньше конца следующего года.


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