Мнение: Забор из солнечных панелей

Зелёные бесы так изувечили традиционную энергетику, что цена электричества в Европе стала совсем уж несуразной. Высокие цены на энергию открыли дорогу экспериментам, которые иначе были бы финансово неинтересны. К примеру, в некоторых частях Европы уже ставят заборы из солнечных панелей. Окупаемость — если верить расчётам — четыре года, что для коммунальных инвестиций очень хорошо (ссылка 1, ссылка 2).

Вторая причина, сделавшее появление солнечных заборов возможным — резкое снижение цены на сами солнечные панели или, точнее, на каждый ватт, который с них можно снять. Солнечные панели стали за последние 20 лет одновременно и дешевле, и эффективнее.

С одной стороны, вся эта зелёная чума — мракобесие в чистом виде, вредное и опасное сектантство. С другой стороны, иногда даже худшие практики парадоксальным образом приносят некоторую пользу. К примеру, полёты в космос, наши и американские, стали возможны во многом благодаря учёным из понятно какой злодейской страны.

Электромобили, углеродный след, отказ от нефти с углём и, не к ночи будь помянуты, отделы ESG — это всё плохо, это мы дружно осуждаем. Но, с другой стороны, в развитие солнечной энергетики Запад вбухал так много ресурсов, что она… развилась. Не до такой степени, разумеется, чтобы победить старый добрый газ, однако в достаточной степени, чтобы облегчить жизнь обитателям труднодоступных мест.

В 1958 году солнечные панели имели КПД всего лишь 4%. Современные солнечные панели — которые навряд ли появились бы так рано без планетарных масштабов экошантажа — имеют уже КПД в 20%. Лабораторные экземпляры — 25%. Благодаря этому, например, китайская космическая станция имеет значительно меньшие размеры солнечных панелей, чем старая МКС.

Стоимость солнечных панелей также резко снизилась — в 2008 году они стоили 3,49 доллара за ватт, а сейчас их можно купить в 5-7 раз дешевле, даже без учёта долларовой инфляции (ссылка). Это делает солнечные панели практически применимыми не только на полярных станциях, но и в местах, где нет проблем с установкой старой доброй АЭС или ТЭЦ.

Конкретно Россия от всего этого выигрывает. С нашей точки зрения произошло следующее:

1. Враги вбили огромные ресурсы в разработку второстепенной ветки технологий.

2. Вражеские исследования дали ощутимый результат, который мы можем использовать бесплатно.

3. Враги, в свою очередь, особой пользы от солнечных панелей не получили, но слили на науку ресурсы, которые при иных обстоятельствах могли потратить на нанесение нам ущерба.

4. Одновременно с этим враги нанесли огромный ущерб своей экономике, пытаясь массово внедрить безнадёжно сырые ещё зелёные технологии.

5. В качестве приятного побочного эффекта мы видим растущий спрос на русские нефть и газ. Цены ещё не подтянулись за спросом, однако здравый смысл подсказывает, что это впереди.

Проблема, собственно, только в одном. Россия от зелёной заразы тоже в должной мере не защищена. У нас тоже полно агрессивных активистов, которые исповедуют западную повестку, требуют «сокращать углеродный след», «бороться с глобальным потеплением» и выполнять прочие правила сектантов. Насколько я вижу, ни общество, ни государство пока что опасности даже не сознают.